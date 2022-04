Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 aprile 2022/ Ariete, Leone, Sagittario che giornata sarà?

Per i segni di Fuoco dello Zodiaco è tempo di scoprire cosa ha previsto per loro l’Oroscopo Paolo Fox, per la giornata di giovedì 14 aprile 2022. Ecco le previsioni segno per segno per quanto riguarda Ariete, Leone e Sagittario sotto l’aspetto della salute, lavoro e amore.

Oroscopo Paolo Fox: tutto quello che c’è da sapere sull’Ariete

Ariete, avete un mese di tempo per pensare a cosa volete intrattenere, lasciare o chiedere ad una persona. Sarà poi importante la presenza di Giove, presente nel segno dal 10 maggio. Si spera che il pianeta possa portare un po’ di novità, non solo per voi ma a livello mondiale. Potreste sentirvi più vitali in queste giornate. Oggi avrete un buon rapporto con Acquario e Leone., come sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox.

Leone e Sagittario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Leone: siete alla ricerca del tempo perduto, da maggio avrete un grande oroscopo. Non tutti i Leoni però primeggeranno allo stesso modo, ci sarà anche chi non ha ottenuto qualcosa e deve ripartire da zero. Ora tornate a pensare al futuro in maniera importante e l’amore potrebbe essere ancora più coinvolgente. Quando state insieme a una persona ogni tanto la bacchettate. Certo, lo fate per bene ma attenzione a non passare per chi è perfetto e non ha mai nulla da dichiarare. Ricordate che anche voi in passato avete commesso degli errori.



Sagittario, per i nativi secondo l’Oroscopo Paolo Fox tante volte si è fatto l’esempio del cavallo chiuso nel recinto. Per voi il recinto si aprirà il 10 maggio e da lì sarete liberi di galoppare. Parliamo però di un cavallo selvaggio perché voi siete difficili da domare. Questo vale anche per l’amore. Spesso all’inizio vi sentite presi da forte passione ma, via via che passano i giorni, sfuma. Questa Venere allora potrebbe mettere in crisi quei rapporti ossidati dalla noia. Potreste anche arrabbiarvi se c’è una persona che non tiene testa alle vostre idee. Il nervosismo oggi c’è, per cui ci vuole tanta pazienza.

