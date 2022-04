Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 aprile 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Torna anche oggi l’oroscopo Paolo Fox per il 14 aprile 2022 con le sue previsioni dell’imperdibile appuntamento su Radio Latte e Miele con il noto astrologo. Analizzeremo ora la giornata per i segni Pesci, Scorpione e Cancro sotto l’aspetto del lavoro, amore e salute. Cosa prevedono le stelle per oggi? Non resta che ascoltare le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 aprile 2022/ Ariete, Leone, Sagittario che giornata sarà?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione ci sono giornate che fanno la differenza e noi abbiamo visto che questa settimana è partita in maniera un po’ strana. Martedì e mercoledì eravate veramente sottotono ma adesso potrete pensare a quello che farete da settembre. Chi lavora da dipendente o libero professionista si sta organizzando al meglio. Chi non ha nulla deve aspettare prima di ottenere un ruolo o una mansione importanti. In queste giornate però potete sfruttare il transito di buoni pianeti per farvi notare. Anzi, visto che Venere è favorevole, fatevi notare da una persona che vi intriga e ricambia i vostri sentimenti, soprattutto oggi e domani.

Oroscopo Branko settimanale 15-21 aprile 2022/ Le previsioni: Ariete e Leone amore al top e...

Per chi è nato sotto il segno del Cancro: approfittate di questa giornate per chiarire quello che non va e per parlare d’amore in maniera estesa e fiduciosa, come forse non è accaduto nei primi mesi dell’anno. Oggi avete un cielo che favorisce le buone idee, anche se, come al solito, a volte dite delle cose che creano putiferi. Questo atteggiamento però non è del tutto inconsapevole, a voi piace ogni tanto lanciare qualche piccolo scandalo o provocazione.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Avete stelle particolari oggi e vi rendete conto che qualcosa non va. Ogni tanto dovete riprendere fiato. Vivete molte giornate al cardiopalma ma poi ci sono giornate in cui non vi va di fare nulla. Se vedete che oggi ci sono troppi problemi o riemerge una relazione del passato cercate di farvi scivolare tutto addosso. Forse anche in amore o in famiglia c’è qualche dubbio da risolvere nonostante Venere nel segno. Nelle relazioni genitori-figli ci vuole tranquillità.

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA