OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 14 dicembre 2019: Leone, Toro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di oggi 14 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete si sente debole, ha un calo di forma che non riesce a gestire con serenità. Il Toro può crescere ancora molto in un 2020 che regalerà ottime risposte. I Gemelli sono pronti a vivere delle giornate intense, ma sono convinti e consapevoli che ormai il peggio è da considerarsi alle spalle. Il Cancro è sempre pronto a pensare che il mondo sia arrabbiato col segno stesso, ma c’è la voglia di superare anche questo complesso per stare meglio. Il Leone è pronto a combattere, ha voglia di vincere una sfida e di mettersi in gioco. Serve però determinazione e voglia di fare. Saturno e Giove sono neutri, ma ora si può davvero voltare pagina e muoversi per ottenere grandi soddisfazioni. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 8-13 dicembre di Paolo Fox.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Andiamo nel dettaglio ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone può vincere una sfida, in questo fine settimana anche per le coppie che sono in crisi c’è modo di ragionare sul futuro. Saturno e Giove sono in aspetto neutrale. Si è in attesa di una novità che non arriva. Attenzione alle persone furbe, c’è sempre qualche astuto che tagliano la strada. La Vergine ha un cielo che può dare tantissimo. Il fatto che ora si spezzi una catena apre un orizzonte. La Bilancia ha un lieve calo fisico. Dispiace che ci si mette tutta la volontà ma pochi fanno i complimenti. A 30 anni siete remissivi, dopo i 50 diventate tosti. Qualche fastidio fisico che va contrastato. Lo Scorpione vive un fine settimana importante, tra oggi e domani si potranno fare molti incontri piacevoli. Si può confermare un amore o ritrovare il bandolo della matassa. Tutto da favorire con la possibilità di scoprire l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ora soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sempre per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Sagittario inaugura un weekend importante con la possibilità di dire un sì di nuovo in amore. Da tempo non si accettano vecchie soluzioni. Il Capricorno affronto il periodo in modo importante, Giove e Saturno nel segno impongono scelte drastiche. Si è impietosi e non si vuole aspettare o giustificare. L’Acquario è forte sui sentimenti, in questi giorni si può dire stop all’amore, si è molto leali, se si vivono due storie, difficilmente si rimane in una situazione di comodo. Da questo periodo in poi si è più loquaci e in amore e nel lavoro ci si impegna a dire ciò che si pensa. I Pesci in questo weekend vivranno belle emozioni. Non si deve pensare però al passato. Diventa un limite e chi guarda al passato ha paura del presente.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha qualche piccolo calo di forma, forse ci si è dati tanto da fare nel weekend. Chi lavora nel fine settimana non è mai tanto tranquillo. Il Toro ha una buona situazione astrologica che diventa ottima nel 2020. Le stelle da sole non fanno nulla, siamo noi a dover programmare qualcosa di valido. Ora i rapporti che non funzionano devono essere chiuse. Incontri importanti e varie questioni di casa in via di risoluzione. I Gemelli hanno giornate particolari anche se il peggio è passato. Tutto non si può fare. Il Cancro ora pensa che tutto il mondo ce l’abbia con lui. C’è la massima comprensione se si è stressati. Vorresti anche cambiare tutti i programmi e gli amore. Si può voltare pagina ma solo se ne vale la pena.



