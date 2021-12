Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna le prime ore del mattino degli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 14 dicembre 2021? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 dicembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei un po’ stanco. Attenzione, perché ci sono sintomi che fanno capire che sei un po’ a disagio, magari non dormi bene la notte. In queste quarantotto ore il peso delle responsabilità o un fastidio fisico potrebbero essere dominanti. Da venerdì si riprende quota: fai le cose con calma anche in casa.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. In questa giornata sei preso da troppe preoccupazioni, non sei convinto di quello che stai vivendo. L’esigenza di rinnovamento diventa visibile agli occhi di chi ti sta attorno, così in certe coppie c’è da rivedere una scelta. Se sei single, sai da che parte andare: queste stelle possono presentare una sorpresa, però solo da marzo avrai la consapevolezza di amare sul serio. Le storie per i single che nascono adesso sono veramente sotto osservazione.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Giornata sottotono: forse si sentono l’opposizione, i pettegolezzi, le chiacchiere. Certe persone sono lontane dalle tue idee, opinioni, oppure tu stesso potresti metterti in un angolo. È strano che i Gemelli rinuncino alle proprie idee, ma quando ci sono delle persone un po’ ottuse, il silenzio è d’oro. Recupero nel week-end.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: fortuna e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA