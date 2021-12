Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Torna ancora una volta l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo realizzate per gli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, martedì 14 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Dovresti cercare di disintossicarti se hai sospeso un lavoro o lo hai cambiato o ti sei sentito mettere da parte. Bisogna riprendere quota. Molti nati Leone devono anche affrontare un percorso nuovo, magari mettendosi in gioco e sostituendo una persona, e non vogliono essere inferiori al predecessore. Non fomentare vecchie polemiche con parenti per i soldi, occorre essere forti in questo periodo”.

Spostiamoci adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Nasce ribelle questo segno, ma adesso è importante riguadagnare soldi, perché ci sono state troppe spese. Se vedi gli altri in modo grigio, adesso devi liberare un po’ i pensieri e sentirti più attivo. Forse pensi più al dovere che al piacere, se hai progetti di lavoro dovresti cercare di sbloccarti. Qualcosa di carino potrebbe capitarti in questi giorni.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Pare che questo segno in questi giorni sia molto ostinato. Forse molti Ariete sono davvero alla ricerca del tempo perduto; le distrazioni vanno messe in un angolo. Questa settimana non porta grandi novità, ma bisogna iniziare a credere nel futuro. Nel 2022 verranno risolti problemi burocratici, ma è offuscato l’amore: occorre vedere se vorrai aggiustare un rapporto.

