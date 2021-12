Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: fortuna e…

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del nostro destino. In questo focus ci dedicheremo esclusivamente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, martedì 14 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Oggi hai la Luna opposta e questo potrebbe dare anche qualche fastidio fisico, ma hai un bel progetto nella testa. Non sono pochi i nati che stanno cercando di iniziare anche un nuovo percorso lavorativo. Bisogna ricordare che tra gennaio e febbraio Giove darà una mano a chi ha dovuto affrontare diverse problematiche. È un Cielo importante per chi vuole vivere i sentimenti a tutto tondo. Aprile sarà un mese fondamentale”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: questo segno è da un paio di mesi che sta vivendo una brutta situazione, una situazione difficile in certi momenti, se si desidera l’amore oppure no. Addirittura, chi sta spendendo soldi o chi ha vissuto una crisi (o chi, con il partner, sta vivendo una nuova situazione), si trova a volte spiazzato. Quando vivi momenti no è difficile capirti, quindi attenzione a non essere troppo ombroso.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Giove nel 2022 sarà piacevole nei tuoi confronto e fino al prossimo mese dell’anno si potrà iniziare un nuovo percorso. Le coppie che si vogliono bene possono sposarsi, fare un figlio o convivere, quelli che hanno chiuso una storia si liberano di tanti pensieri negativi. Ovviamente, chi rimane attaccato al passato sbaglia. Qualcosa da discutere in famiglia c’è e tra venerdì e sabato bisognerà superare una piccola preoccupazione”.

