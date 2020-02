Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2020/ Acquario, Gemelli, Vergine, Toro e…

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2020: Ariete, Gemelli e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 14 febbraio 2020, ci porta ad analizzare da vicino Ariete, Gemelli e Vergine. Ariete: Venere transita in un segno di fuoco e si sarà più forti in amore. Questo weekend porta a una crescita con domenica giornata importante. C’è voglia di innamorarsi e vivere emozioni vere. Avere Venere nel segno significa che si conta più sull’amore che sul resto. Il lavoro è bloccato ma si può discutere progetti che vanno discusse successivamente e l’amore libera da qualche tensione di troppo. Gemelli: la cosa da ricordare è che Venere sarà nel segno tra un po’, favorevole se si vuole frequentare gente simpatica e mettersi in gioco con altre persone. Si deve provare a tenere sotto controllo quello che capita, c’è tanto da rivedere. Vergine: è uno dei segni più forti del 2020, tanti Vergine nella vita pubblica hanno tagliato dei traguardi. Convivenza, matrimonio, nuova storia è tutto possibile con questo cielo. E’ un San Valentino bello per chi ha una storia e intrigante per chi è single.

Oroscopo di oggi per Cancro, Toro e Acquario

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e ora soffermiamoci su Cancro, Toro e Acquario. Cancro: i sentimenti sono stati un po’ sottotono, si può uscire da questo tunnel. A breve Saturno infatti non sarà più crudele anche se opposto. Chi vive una storia part time sta meglio di chi ha una famiglia, una casa e deve affrontare problemi. Toro: venerdì e sabato giornate che possono vedere nascere qualche contenzioso. L’amore ha bisogno di opportunità e conferme. Chi ha una bella storia può dire sì a un amore, chiaro ci vuole il parere del partner. Se si alza la voce è perché si hanno le idee chiare, ma chi è vicino no. Acquario: il segno è tra i più particolari e si allontana da ciò che è ideale. A breve arriverà Saturno nel segno. Gli Acquario che hanno lasciato qualcosa in sospeso e rinviato a domani si ritroveranno improvvisamente a districare parecchi nodi al pettine. In amore si deve essere chiari, magari solo rinverdire il rapporto. I progetti di coppia sono favoriti. La noia è da eliminare.

