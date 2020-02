Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2020/ Ariete e Leone top, ma amore e lavoro…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2020: top, amore e lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele anche per la giornata di oggi, 14 febbraio 2020, San Valentino. Andiamo a vedere quelli che sono i segni al top. E’ un buon momento per l’Ariete che vede transitare nel segno una Venere positiva che rende più forte in amore proprio nel giorno degli innamorati per eccellenza. La Vergine è uno dei segni più forti del 2020 e lo dimostrano anche alcuni personaggi pubblici che sotto questo segno stanno ottenendo dei grandi successi. Alcuni potrebbero fare un passo in avanti in amore con magari una convivenza, un matrimonio o semplicemente l’inizio di una nuova storia che può regalare delle grandi emozioni. Il Leone è il segno per eccellenza che rappresenta la bellezza e sarà grande protagonista di questo San Valentino. Il bello di questo cielo è che dimostra come si possano rapidamente rafforzare i rapporti.

AMORE – Nel giorno di San Valentino è chiaro e logico analizzare l’amore seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Tra i Cancro chi vive una storia part time sta meglio di chi invece ha una famiglia e troppi pensieri sulle spalle. Si può vivere una semplice relazione con maggiore tranquillità. Si deve recuperare dopo un periodo in cui i sentimenti sono stati nettamente sotto tono, ma la luce in fondo al tunnel si inizia a vedere nitidamente. Per la Vergine è un San Valentino pieno di emozioni per chi vive una storia da tanto tempo, ma sicuramente è intrigante per chi invece è single e potrebbe incontrare una persona carina. Il Toro vive un momento non facile e in questo periodo a bisogno nel campo dei sentimenti di conferme importanti. Chi ha una storia importante dal tempo può fare un passo in avanti anche se dovrà verificare che la volontà del partner sia la stessa. Gemelli in standby aspettano l’arrivo, ormai imminente, di Venere nel segno.

LAVORO – Facciamo ora il punto della situazione sul lavoro sempre seguendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete è fermo, perché la situazione professionale è bloccata e in questo momento forse sono i sentimenti che danno le maggiori soddisfazioni. Buttarsi sul cuore potrebbe far dimenticare un momento per niente facile sul lavoro. Il Toro vivrà due giorni con qualche contenzioso che potrebbe nascere. Si potrebbe stare tranquilli anche se c’è il rischio di alzare la voce. Questo non perché non si hanno le idee chiare, ma perché non ce l’ha chi è vicino al segno stesso. I Gemelli hanno tante cose da rivedere in questo periodo con qualche situazione da tenere sotto controllo. Forse è il caso di non esagerare e cercare di essere attenti a quelle che sono le vere priorità. Fin troppo spesso queste infatti sono state messe su livelli diversi rispetto a quella che è la realtà.



