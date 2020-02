Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2020/ Leone, Bilancia, Sagittario, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio 2020: Scorpione, Leone e Sagittario

Grazie allo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele diamo uno sguardo da vicino a Scorpione, Leone e Sagittario. Scorpione: venerdì che invita a riflettere sui sentimenti più veri. San Valentino intrigante, ma non ci si sente in grande forma. Fine settimana di recupero. Leone: il segno è protagonista di San Valentino, il bello dell’oroscopo che può rafforzare i suoi rapporti. Si possono superare dei conflitti nella vita professionale dove si è sentiti messi da parte. Sagittario: l’avventura è il pane quotidiano. Una storia annoia quando è ricca di conferme, ci si lamenta di persone morbose e appiccicose. Se si vuole conquistare questo segno si deve lasciare un po’ di mordente nel rapporto. Se a gennaio c’è stato un blocco ora si può recuperare. Si pensa più al lavoro con conferme in arrivo.

Oroscopo di oggi per Capricorno, Bilancia e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Capricorno, Bilancia e Pesci. Capricorno: si può recuperare qualcosa di perso sul passato. Non si fa nulla a caso, nemmeno in amore dove ci sono scelte sostenute da un accordo con la persona che si ama. Febbraio mese in cui colmare qualche lontananza. Bilancia: ogni tanto si mette il muso lungo e si dice sì al partner quando si dice no. Non si è costretti, ma alcune trattative sono più lunghe del previsto. Pesci: sabato e domenica giornate importanti per il segno che ha bisogno di capire quanto una persona gli vuole bene. Se una relazione è finita è stato il segno a dire stop, in un momento forte. Non si subiscono le azioni degli altri, ma si provocano. Una realtà nascosta è stata rivelata, una persona non è quello che ci si aspettava. In qualche caso anche un eventuale stop è stato provvidenziale. Può arrivare una bella informazione nel weekend.

