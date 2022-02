Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 14 febbraio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sono giorni abbastanza frenetici, ma per il mese di marzo sono in arrivo novità importanti in amore. Per questo giorno di San Valentino mettetevi in gioco con la giusta concretezza. Allontanate le vecchie delusioni e sfruttate le nuove conoscenze.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Questo lunedì risulta leggermente strano, i problemi comunque riuscirete a superarli con successo. Attenzione alle coppie affermate, che potrebbero essere messe in discussione da alcuni pettegolezzi. Dal mese di marzo si avvia un periodo di recupero.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Il mese di marzo vi vedrà al top dal punto di vista delle energie, nel frattempo già questo San Valentino potrebbe portare novità in ambito sentimentale. Cercate di affrontare ogni lato della vostra vita con maggiore positività.

