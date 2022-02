Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo esclusivamente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 14 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “In questo momento siete convinti che la rabbia in amore possa essere solo un deterrente e siete disposti a godervi le emozioni per quello che sono, senza ambire a qualcosa di più. Il cielo attuale potrebbe condizionare un ritorno di fiamma”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: c’è un amore particolare che caratterizza attualmente la vostra vita, attenzione però alle incertezze che potrebbero mettervi in allerta. Questo lunedì sarà viziato da qualche tensione di troppo: anche chi ha subito un tradimento deve necessariamente andare avanti. Nel prossimo periodo sono in arrivo ottime novità in ambito lavorativo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “È il momento di cambiare forma alla vostra vita, i problemi non sono pochi, ma l’importanza di andare avanti è fondamentale. Lasciatevi trascinare dalle passioni e dalle intuizioni, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Giove nel segno può caratterizzare una vera e propria svolta. Le passioni stanno tornando, sfruttate ogni occasione che vi si presenta”.

