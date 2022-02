Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2022/ Previsioni: Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox destinate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo spazio ai segni di Fuoco, per effetto delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 14 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La voglia di amare è tanta, ma questo lunedì porterà soddisfazioni a metà. Da un po’ di tempo mancano le emozioni forti, anche per le coppie di lunga data. Probabilmente il lavoro toglie libertà ad entrambi i partner: cercate di ravvivare il rapporto in qualche modo”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: Sole e Mercurio supportano questo San Valentino. Siete in cerca di amore, ma la buona volontà è fondamentale. I rapporti con gli altri sono sostenuti, sfruttate il periodo per svoltare dal punto di vista sentimentale. Allontanate i problemi futili.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questo San Valentino può essere particolare dopo diversi momenti di lontananza avvertiti nel periodo scorso. Attualmente però vi sentite decisamente più propositivi: sfruttate questa situazione soprattutto in prossimità del mese di marzo. Qualcuno può essere stato male dal punto di vista sia psicologico che fisico: siate cauti al fine di riuscire a essere comunque protagonisti nella vostra vita.

