Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 gennaio 2020/ Cancro, Leone, Gemelli, Ariete, Toro e…

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Gemelli, Toro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele durante il corso della rubrica Latte e Stelle. Ecco cosa ha detto in merito a Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: queste sono giornate in cui si è impazienti e si ha ragione. Si vorrebbero fare tante cose, ma si è bloccati. E’ una settimana di lotte e piccole ambiguità da superare. Ci si riuscirà? Certamente. Adesso si può pensare qualcosa di bello da fare in primavera. Toro: arrivano due giornate in cui chiarire due cose rimaste in sospeso. In amore c’è bisogno di un no o un sì netto. E’ un anno in cui tagliare dei rami secchi come chiede Saturno. Gemelli: non si deve dare retta all’umore passeggero che può contestare qualche situazione. Il periodo più ombroso è passato e ora si deve ricostruire considerando quanto è stato tolto di mezzo dal 2019 sicurezze comprese. Alcuni hanno avuto problemi economici.

Oroscopo: Cancro, Leone e Vergine che giornata sarà?

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Cancro, Leone e Vergine. Cancro: si muove finalmente qualcosa. C’è bisogno di liberarsi di qualche peso. Giove e Saturno in opposizione portano dei dubbi. Non si vuole continuare a lavorare in un gruppo, però si potrebbero chiedere più soldi. Non si deve tirare troppo la corda anche in amore. Leone: ieri ci sono state incertezze sentimentali, ora si possono mettere a tacere situazioni varie. Il segno ha bisogno di un suo pubblico. E’ il momento giusto per parlare se c’è da chiarire. Entro metà anno cambiamento di lavoro. Vergine: febbraio darà grandi soddisfazioni, per le relazioni interpersonali quattro stelle su cinque con grandi progetti e forza. Lievi malesseri sono determinati dallo stresso con la fatica fisica che è tanta.

