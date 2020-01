Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 gennaio 2020/ Pesci, Bilancia, Scorpione, Sagittario e…

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 gennaio 2020 per Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: si devono fare due conti. Rimandare è normale quando non si è certi di una situazione e così è in questa situazione per l’atteggiamento delle persone attorno. L’animo è turbato, non si può dare una valutazione del tutto favorevole, ma non è una giornata da buttare. Si è in transito. Scorpione: ci si deve riprendere con il fine 2019 che è stato piuttosto pesante. Dal piccolo malessere tutto porta agitazione. Si è convinti che la vita sia difficile e le cose siano da conquistare senza regali. Partire da questo rende tutto più faticoso. Incontri importanti e magari amori passeggeri, Venere ha iniziato un bel transito. Sagittario: oggi e domani giornate agitate. Forse si è pronti a dire tutto quello che si pensa. C’è in mente un grande progetto con un grande futuro. Come sempre le sperimentazioni piacciono di più e questo potrebbe portare magari a un accordo e a fare cose nuove magari uscendo da una strada che non porta più verso quello che si vuole.

Oroscopo: Capricorno, Acquario e Pesci

Soffermiamoci su Capricorno, Acquario e Pesci sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: oggi e domani giornate positive con tanta voglia di fare. Se ci sono buone stelle però non si raggiunge il successo da soli, ci si deve comunque impegnare. C’è voglia di chiarezza e stabilità. Può arrivare una bella emozione con una bella trovata nel lavoro. Acquario: si è iniziato la settimana in maniera faticosa, ma il segno è redditizio senza pesi. Chiaro però che c’è chi deve lavorare per recuperare magari da un lungo viaggio dove si è dormito poco. Dal punto di vista pratico però si deve fare attenzione. Saturno arriverà per riordinare la vita, ma si dovrà pagare pegno. Pesci: continua una Luna strana che non blocca i progetti, il momento ha quindi una valutazione favorevole. Si potrebbe non essere sereni e pensare che l’amore non esiste. Ma attenzione a puntare le persone sbagliate. Si insiste a volere attenzione da chi non lo merita. Assieme a Toro e Capricorno si è tra i più forti. Si deve alzare la voce per mettere in regola le cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA