Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 gennaio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 14 gennaio 2021, che sulle frequenze di Radio Latte e Miele si interessano ovviamente dei segni di Fuoco. Nella trasmissione Latte & Stelle si parla dunque di Ariete, Leone e Sagittario. Che giornata sarà per i nati sotto questo segno?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si parte dall’Ariete: La giornata di oggi potrebbe lasciar avvertire un po’ di fatica in più a causa di una Luna opposta che potrebbe riflettere le proprie influenze negative sul fisico. In generale il periodo sembra essere denso di critiche e contrasti legati ad alcune situazioni da riorganizzare dopo mesi di difficoltà.

Oroscopo Leone, qualche ripensamento in vista

Leone : Dopo una settimana difficile, tra oggi e domani qualcuno potrebbe trovarsi a vivere qualche piccolo ripensamento. Essere circondati da persone poco comprensive potrebbe portare qualcuno a ribellarsi ad alcune situazioni, ma ora più che mai sarebbe bene riuscire ad evitare conflitti inutili. Previsto recupero fisico durante il week end.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario. Leggiamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, mercoledì 13 gennaio 2021: il fine settimana potrebbe portare qualche difficoltà , specialmente sul piano amoroso, per questo sarebbe bene riuscire ad evitare discussioni e conflitti con il partner. Il mese di Gennaio sembra segnalare una importante ripartenza, favorendo i progetti avviati in autunno.



