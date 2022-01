Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 14 gennaio 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 14 gennaio 2022.

Per l’Ariete la luna è positiva per i segni d’aria, a vantaggio di questo venerdì soprattutto per chi ha bisogno di dire qualcosa il prima possibile. Agite il quanto prima visto il fine settimana con la luna contraria. Più non riuscite nei vostri intenti più vi impegnate, motivo per il quale spesso in amore inseguite chi fugge.



Per il Toro: l’Oroscopo Paolo Fox ricorda che state rivalutando diversi aspetti della vostra vita, sole e Mercurio attivi supportano la voglia di mettervi in gioco. Il periodo è ottimo per chi sta valutando di mettere al mondo un figlio, attenzione però agli aspetti economici. Cercate di evitare spese eccessive in questo periodo.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: l’oroscopo attuale è positivo per le relazioni, in generale in weekend sarà positivo per diverse situazioni. La comunicazione è importante, cercate di dare sfogo alle vostre opinioni evitando chi vi pone limiti.

