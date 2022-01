Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 14 gennaio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come il coraggio non manca per questo fine settimana, in linea con un ottimo inizio anno. La vitalità vi aiuterà per alcuni nuovi progetti in ambito professionale, in particolare sarà un valore aggiunto per i giovani studenti alle prese con gli esami. Occhio ad un po’ di stanchezza che potrebbe palesarsi verso sera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: questo fine settimana sarà caratterizzato da un’agitazione positiva. Qualcuno sta valutando alcune scelte alternative isolandosi dagli altri, in particolare state agendo in maniera più cauta rispetto al passato. In prossimità di marzo sono previste ottime novità sotto diversi punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Il Leone: le sfide che vi aspettano sono molte, coerenti con le vostre grandi ambizioni. Anche quando sembrate fermi in realtà siete carichi di idee e pronti ad agire. In questo momento potreste preferire la passione e le follie d’amore alle aspirazioni professionali, il periodo è positivo per chi oserà in questa direzione.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA