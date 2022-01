Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 14 gennaio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo weekend sarà pieno di dubbi, avrete modo di recuperare però nei giorni successivi. In amore qualcosa non sembra andare nel verso giusto ultimamente, ma la situazione migliorerà decisamente col passare del tempo. Ottime novità in arrivò nel settore professionale.

Per lo Scorpione i prossimi giorni saranno in crescendo, in particolare ci sarà una svolta emotiva e passionale tra sabato e domenica. Le scelte che farete saranno fondamentali per il prossimo futuro. Fidatevi dei buoni propositi e abbandonate i pensieri legati al passato.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: questo venerdì vi sentirete piuttosto energici nonostante la posizione opposta della luna. Siete propositivi, ma in amore qualcosa sembra arenarvi più del dovuto. Nei prossimi mesi avrete modo di scoprire nuovi orizzonti dell’amore, la curiosità sarà fondamentale per trovare sempre stimoli alternativi.

