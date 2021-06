Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021/ Bilancia, Gemelli, Acquario quali i segni più fortunati?

Il risveglio per gli appassionati dell’oroscopo di Paolo Fox non può prescindere dalle nuove previsioni. Infatti, insieme al caffè sono pronte le indicazioni fornite tramite il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Andiamo allora a scoprire quali sono le previsioni per i segni d’Aria e quindi cosa devono aspettarsi oggi, lunedì 14 giugno 2021, coloro che sono nati sotto i segni di Acquario, Bilancia e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Bilancia e del Gemelli?

Partiamo subito con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia. Sarà importante non lasciarsi coinvolgere da qualche inutile polemica. Questo mese di giugno per l’amore è di trattative. Questo vale sia per le coppie formatesi da tempo che per quelle nuove. C’è una novità: da luglio quello che sembra complicato da gestire diventerà facile, quindi mantieni la calma per due settimane. Se devi cominciare un nuovo progetto di lavoro, basati su quello che hai fatto in passato, cerca di recuperare le tue esperienze e vai avanti.

Passiamo ai Gemelli. Si parte con una bella grinta, con Luna e Venere interessanti. È chiaro che finalmente c’è un po’ di libertà, quanti Gemelli non vedono l’ora di spostarsi e viaggiare, di fare tutto quello che non hanno potuto fare di recente. Il vero Gemelli non sa stare in casa più di tot tempo, quindi il fatto di aver perso delle occasioni nell’ambito delle conoscenze e di avere meno persone di riferimento, di aver passato troppo tempo sui social e mandando messaggi, è un prezzo da pagare, ma ora bisogna liberarsi di tutto questo. Hai bisogno di rapporti concreti, anche una persona che ami.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Con l’Acquario termina l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox relativo ai segni d’Aria. Vive un inizio di settimana nervoso. Queste due giornate dovrebbero tenerti lontano da qualsiasi discorso che potrebbe sfociare nella polemica. Vuoi fare un cambiamento nel lavoro? C’è qualcosa che non ti piace? Devi parlare con una persona per chiarire le cose? Lascia perdere, aspetta mercoledì, perché oggi o non trovi questa persona o ti esprimi male o finisci dalla parte del torto pur avendo ragione. Calma e sangue freddo, anche dal punto di vista fisico non devi strafare.



