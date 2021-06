Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2021/ Previsioni Sagittario, Leone e Ariete…

Che giornata sarà per i segni di Fuoco? A dare loro una risposta è l’oroscopo di Paolo Fox, che ha fornito le sue previsioni nel suo consueto approfondimento su Radio Latte e Miele. Se siete sicuri di sapere cosa potrebbe accadere oggi, lunedì 14 giugno 2021, in particolare per i nati Leone, Sagittario e Ariete, allora non dovete fare altro che proseguire nella lettura…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Sagittario e del Leone?

Partiamo con le indicazioni dell’oroscopo Paolo Fox per il Sagittario. Hai Luna e Marte favorevoli. Una caratteristica che hai è quella di non fermarti. Si dice che hai fortuna, del resto sei governato da Giove che rappresenta la buona sorte, ma anche perché sei un segno intraprendente. Ci sono delle persone con blocchi importanti nella vita ma non si rassegnano e vanno avanti. Questo è il vero senso della grande fortuna del Sagittario. Più che legata ad eventi e vincite, la vera fortuna è di avere questa grande grinta che in questi giorni torna in scena insieme ad una grande voglia di amore che potrebbe essere soddisfatta entro luglio.

Ora è il momento delle previsioni del Leone. Hai una grande grinta, ma può diventare anche rabbia, se ci sono delle persone che non ti ascoltano, se pensi di valere molto e di avere poco in cambio. Stai portando avanti un nuovo progetto che ti liberi di quella fase di cambiamento che c’è stata di recente. O hai vinto una sfida e devi ripartire da zero oppure non ce l’hai fatta e ora ti impegni perché vuoi di più. L’amore in questi giorni è sotto osservazione in questi giorni. Non è detto che la persona al tuo fianco stia esprimendo il meglio, forse sei tu che devi avere tanta pazienza.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il viaggio tra i segni di Fuoco si chiude con le previsioni per l’Ariete. Questa nuova settimana parte in maniera grintosa. Marte e Luna sono interessanti, inoltre stai iniziando a stare un pochino meglio, soprattutto se hai dovuto affrontare un’operazione o un problema fisico. Tra gennaio e aprile hai fatto prove tecniche per recuperare da un periodo di lungo fermo. Non pretendere troppo dal tuo fisico, perché quelli che hanno avuto delle difficoltà passando dei momenti in cui si sentono scoraggiati e altri in cui vanno oltre le proprie capacità fisiche, quindi si mettono a repentaglio. Ci vuole un po’ di pazienza. L’amore è un po’ strano, questo vale anche nei rapporti tra genitori e figli. Ci possono essere dei piccoli conflitti. Io direi di lasciar passare questo giugno senza agitare troppo le acque, perché poi ci saranno delle soluzioni a luglio. Comunque, crescita di giorno in giorno.



