Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2021/ Previsioni Toro, Capricorno e Vergine…

Si apre una nuova settimana e non possiamo cominciarla senza l’oroscopo di Paolo Fox. Per tutti gli amanti dell’astrologia questo è un appuntamento importante. Oggi, lunedì 14 giugno 2021, rappresenta l’occasione per capire cosa devono aspettarsi per la giornata odierna i segni di Terra. In virtù di quanto dichiarato dall’astrologo sulle frequenze di Radio Latte Miele, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e del Capricorno?

Apriamo le “danze” per quanto riguarda i segni di Terra con il segno del Toro. Si parte con una grinta che può diventare rabbia. Avere Luna e Marte dissonanti può provocare in casa o sul lavoro delle strane tensioni. È probabile anche che ci siano delle persone che ti stanno mettendo alla prova e che in questi giorni tu sia stressato, ma quello che fai in queste ore deve essere ponderato, altrimenti si rischia di andare dalla parte del torto anche se si ha ragione. Amore conflittuale.

Passiamo alle previsioni per il Capricorno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dopo un weekend che potrebbe aver portato delle polemiche, finalmente si respira. Da un punto di vista lavorativo è un cielo molto importante, perché permette un recupero o almeno la possibilità di scegliere. Se non ti va bene qualcosa, puoi “offrirti” altrove. L’amore invece viaggia un po’ al rallentatore. Chi è giovane potrebbe pensare a godersi la vita, altri che hanno una bella relazione forse sono infastiditi o insicuri. Ma in questo momento bisogna evitare passi falsi.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’approfondimento che riguarda ai segni di Terra con la Vergine. Rispetto alla settimana scorsa stai un pochino meglio, ma attenzione alle malelingue ai pettegolezzi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche se voi non lo siete, anzi voi siete espliciti nelle vostre emozioni e quando sentite che qualcosa non va anziché sbraitare vi chiudete in voi stessi. Magari un Vergine ascendente Leone o Ariete sbraita pure, ma ci mette del tempo. Ci sono emozioni che possono rinascere. Amore nella media, dispute o trattative in corso.

