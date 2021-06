Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2021/ Scorpione, Cancro e Pesci che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox fa compagnia agli appassionati di astrologia, anche quelli che fanno parte della “famiglia” dei segni d’Acqua. L’astrologo, infatti, non ha saltato il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per fornire le sue previsioni per oggi, lunedì 14 giugno 2021. Ecco allora cosa devono aspettarsi i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata odierna.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

Iniziamo subito con lo Scorpione e le previsioni per oggi di Paolo Fox. È meglio che parli se strettamente necessario. Oggi un ritardo, un piccolo problema, un guasto potrebbe mandarti fuori di testa. Chissà quanti tra oggi e domani penseranno: “Ma tutte a me capitano?”. Dai, calma: Venere protegge. Poi avremo un bel cielo da mercoledì. Quindi, per un paio di giorni è meglio non esporsi troppo.

Ora è il momento delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro. Il tuo cielo è bello, ti sei già innamorato? Il vero problema quando si ha una Venere buona è che non è detto che le stelle ci mandino proprio la persona giusta, siamo noi a dover fare la scelta giusta. Quindi se ti sei innamorato di una persona lontana, già impegnata o difficile da gestire, il batticuore è giustificato, ma tu non stai bene. Devi pensare al lavoro in vista dell’autunno, questo è un cielo importante, per le coppie che si amano via libera. Tra l’altro Giove sarà formidabile nel 2022, quindi quello che stai facendo adesso frutterà benissimo l’anno prossimo. Quindi, le coppie che vogliono un figlio potrebbero darsi da fare.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’approfondimento sui segni d’Acqua si conclude con i Pesci. Questo nuova settimana piace. Ti sei innamorato? Anche part time, se hai vissuto una separazione. Devi fare in modo che la vita ti sorprende. Attorno a noi ci sono persone che vogliono conforto e tu sai dare tanto agli altri. Giove inizia un transito nel segno che sarà splendido nel 2022 ma che ora ti dà un piccolo anticipo di quella che sarà la tua vita nelle situazioni che vivrai dall’estate in poi. Mai fermarsi, soprattutto a rimpiangere il passato. Qualche dubbio resta con Vergine e Gemelli.



