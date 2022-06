Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: cosa c’è da sapere

Arrivati a martedì 14 giugno 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il martedì dell’Ariete

Ariete: C’è sempre una spinta in più e questo è un cielo che non toglie, anzi aggiunge! In una situazione di questo tipo è necessario sviluppare anche un po’ di pazienza, perché dato che ti senti preso da molte novità che stai portando avanti, non è escluso che tu sia concitato e, quando si fanno le cose di fretta, si rischia anche di sbagliare. Sarà bene concludere le iniziative già in atto e mettersi nella disposizione d’animo più fiduciosa possibile. Ottimo anche questo nuovo aspetto di Mercurio: giornata sì.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Toro e Gemelli

Toro: Cercate di non ricordare quel periodo intorno a marzo in cui ci sono stati veramente piccoli o grandi flagelli e persino le coppie più forti hanno rischiato la rottura. Ora queste stelle propongono certamente qualcosa di più e soprattutto di più coinvolgente. Mercurio tocca anche il settore delle finanze e ci sarà da riequilibrare alcune questioni. Coloro che stanno cercando un partner, adesso avranno più possibilità di farsi notare. Venere è sempre molto intrigante, almeno fino al 23 giugno.

Gemelli: Un altro punto in più: Mercurio entra nel tuo segno e il 23 arriverà anche Venere, quindi quale migliore occasione per mostrarsi? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi c’è solo questa piccola indecisione, come ieri, causata dalla Luna opposta e quindi se devi firmare un accordo, un contratto o semplicemente c’è da concludere un’iniziativa, è probabile che tutto sarà rimandato a venerdì. Nulla di grave! Perché sei sempre pronto a fare progetti a lunga scadenza e anche l’amore presto si risveglierà.

