Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: il martedì

Andiamo a scoprire le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci: come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox racconta quello che c’è da aspettarsi per questi segni nella giornata di martedì 14 giugno 2022.

Oroscopo Paolo Fox: il martedì del Capricorno

Capricorno: La situazione andrà migliorando e il 15 e il 16 saranno giornate con la Luna nel tuo segno, quindi un momento di stanchezza lo hai già vissuto e adesso bisogna recuperare. Certo, bisogna accontentarsi, con Giove dissonante: i Capricorno più ambiziosi, adesso magari devono pensare di ripartire da zero. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quelli che si credevano arrivati dovranno dimostrare ancora di essere bravi e altri cederanno un’attività pur di non avere obblighi. In realtà, in questo periodo, è l’amore a essere protagonista: chi incontrerà la tua energia, soprattutto in questa stagione, non potrà far altro che rimanere incantato dalla tua voglia di vivere e dalla tua progettualità Dal 21 giugno, con l’arrivo dell’estate, tutto questo sarà ancora un po’ amplificato.

Previsioni su Acquario e Pesci dell’oroscopo Paolo Fox

Acquario: Vivi in maniera turbolenta, ma questo è il tuo modo di fare, però le sorprese non mancheranno! Oggi abbiamo una bella Luna, Mercurio è tornato favorevole ed è normale che ci siano situazioni e stimoli migliori. Forse anche un po’ di incoscienza, ma l’Acquario sappiamo essere un po’ il folle dello zodiaco (in senso buono). Possiamo parlare di un cielo fertile e chi incontrerà, in questi giorni, un Acquario, potrebbe innamorarsene davvero.

Pesci: È da ieri che sei un po’ infastidito e innervosito, per cui attenzione perché, in amore, questa seconda parte del mese di giugno potrebbe portare a galla alcune problematiche che sembravano chiuse. Doppia prudenza con un ex e ricorda che ogni cambiamento dev’essere valutato con cura. Se puoi rimandare a domani discussioni e azioni, forse è meglio. Giornata così così.

