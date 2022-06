Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni per la giornata di martedì 14 giugno 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Vivere con troppa ansia questa situazione, non può che creare piccoli dissidi d’amore. Per fortuna, dal 23 di questo mese, avremo una bella Venere e potremo iniziare a parlare di situazioni importanti, emozioni che tornano e forse anche di quel rapporto, se è sempre lo stesso, che si è un po’ affievolito, in particolare nel mese di maggio, e che adesso può recuperare. Spesso, non sono i problemi d’amore nella vostra relazione a creare i problemi, ma grandi eventi esterni, non sempre facili da gestire, che hanno portato maretta nelle coppie.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Cosa attende Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Nonostante tutto, anche con fatica, bisogna andare avanti e devi andare avanti: la parte centrale di questa settimana sarà la migliore. Ci sarà da sciogliere un nodo famiglia, resta una buona energia, ma forse una piccola preoccupazione per il solito Saturno contro che parla di situazioni amorose e finanziarie da limare. Attenzione nel rapporto genitori/figli, ma questa è una giornata, nel complesso, attiva.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: cosa c'è da sapere

Sagittario: Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno zodiacale è certamente un buon aspetto e addirittura qualcuno potrebbe pensare di avere una bella idea: Giove è di buon auspicio. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quest’anno i segni di fuoco sono un po’ più favoriti se hanno deciso di sposarsi, convivere, fare una scelta per la vita e, parlando proprio al Sagittario posso pensare a un cambiamento importante in un altro ambiente, società o gruppo. Chi ha aperto un’attività negli ultimi anni, potrebbe anche decidere se continuare o lasciar perdere, ma questo fa parte delle scelte della vita. In questo momento non sei molto interessato alle dinamiche dell’amore, perché è il lavoro che ti assorbe di più.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-19 giugno 2022/ I Fatti Vostri: tensioni in amore per Leone e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA