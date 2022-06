Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 14 giugno 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Dopo un periodo un po’ complesso, anche per quanto riguarda il lavoro, ora sei più tranquillo. In realtà, coloro che da poco si sono sposati o hanno messo su casa, sono più pressati da questo cielo, perché è evidente che abbiano bisogno di più soldi e siccome questo Giove dissonante parla di situazioni particolari che non si definiscono o che tu hai abbandonato, e che invece faceva comodo continuare, questa incertezza prende il sopravvento. Con un po’ di accortezza comunque si potrà superare questo periodo un po’ snervante.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: cosa c'è da sapere

Leone e Vergine, che venerdì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: È un martedì con Luna, Marte e Giove favorevoli: un cielo che porta meno conflitti e più possibilità anche in amore. Un momento importante per programmare un evento e lo dico alle coppie che si vogliono bene e hanno superato qualche piccola baruffa: i segni di fuoco, Ariete Leone e Sagittario, quest’anno potrebbero convolare a giuste nozze o magari fare un grande incontro.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-19 giugno 2022/ I Fatti Vostri: tensioni in amore per Leone e...

Vergine: Sono giornate un po’ stancanti ed è come se ti volessi allontanare da una situazione che magari hai accettato, ma che è molto faticosa. Accade che fai tutto da solo e gli altri se ne approfittano e si appoggiano. Ma tu hai bisogno di aiuto! Non perché tu non sappia fare le cose, ma perché è tutto più complicato, se non c’è una buona organizzazione attorno. Quindi oggi, potresti dare in escandescenze, a modo tuo, ovvero non è detto che i Vergine diventino collerici, ma iniziano a non parlare e a guardare tutti di soppiatto. Cerca di rimandare le situazioni importanti a domani. L’amore, chiaramente, è un po’ fermo.leone

Oroscopo domani 14 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA