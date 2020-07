Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 14 luglio. Ora guardiamo i segni al top sempre seguendo quanto raccontato a LatteMiele. L’Ariete ha grandissima voglia di fare anche se le sue risorse sono veramente poche. Ci si sforza e grazie alla voglia si arriva ai risultati. Il Toro ha una Luna attiva in questo periodo che permette grandissime soddisfazioni. Il mese di agosto però dovrà essere dedicato al relax. La Vergine si prepara a vivere due giornate molto interessanti. Per i sentimenti c’è una strada interessante da percorrere con forza e dedizione. Da agosto ci sarà grande forza per recuperare. Il Capricorno vive un grande momento di forza. Questo permette al segno di dominare la scena e di arrivare ai suoi obiettivi con grande determinazione. Attenzione però a non portarsi dietro qualche ruggine legata a due mesi che non sono stati facili per nessuno e per questo segno sono stati ancora più complicati.

Oroscopo lavoro: L’Ariete ha dato affidabilità a delle persone che non erano in grado di sostenere i compiti e questo di certo ha reso tutto più complicato. Come capita fin troppo spesso sarà lo stesso segno che dovrà riprendere la situazione in mano per cercare di trovare delle soluzioni. La Luna positiva rende il Toro molto attivo, ma questo ha bisogno di certezze e per queste accetterebbe anche una vita molto più tranquilla e statica. Il Cancro può vivere dei momenti di tensione perché alcune dispute legali, contratti e accordi sono andati male. Attenzione però a non cadere e vivere tutto con maggiore difficoltà rispetto al necessario. Se i Pesci si trovano di fronte a dei problemi di lavoro è normale arrivare anche a una discussione così come quando si vive un momento complesso a livello economico non si può rimanere tranquilli come se niente fosse.

Oroscopo amore: L’Ariete se ha qualche problema con il partner deve parlarne il prima possibile, cercando di evitare un momento che magari per alcuni potrebbe essere complicato da gestire. Non si deve aspettare agosto. Il Toro ha bisogno di certezze in tutti i campi, compreso quello dell’amore. La Luna attiva può dare una mano. I Gemelli vivono un periodo giusto per arrivare a parlare d’amore. Si deve sfruttare una Venere che ancora per diverse settimane regalerà ottime prospettive. Il Cancro vedrà Venere entrare nel segno da agosto, questo potrebbe portare a una riscoperta di sentimenti e possibilità. La Vergine si deve regolare bene, senza risultare superficiale nella gestione delle sue emozioni. Il compito ora è sicuramente quello di arrivare a vivere tutto con stabilità senza trovarsi però a vivere delle complicazioni poi non facili da gestire.



