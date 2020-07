Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2020/ Capricorno, Sagittario, Gemelli, Acquario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2020: Ariete e Toro

Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per altri quattro segni. Il Capricorno è forte e riesce a dominare la scena. Siamo lontani dal periodo che porta alla vittoria che arriverà a fine anno. Due mesi sottotono. Il vostro segno si libererà e avrà tantissimo. Si continua a credere che avrete un risveglio importante.

Il Sagittario è alla ricerca di un amore perduto, le coppie che hanno vissuto un po’ troppo insieme sono affaticate. Momenti di tensione nella primavera di quest’anno. Single più forti.

Oroscopo: Gemelli e Acquario cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli hanno una buona capacità di azione, dovete andare aventi. Anche in periodo di crisi trovate la motivazione. Molto difficile vedervi privi di voglia di fare, le giornate storte capitano a tutti ma vi riprendete in fretta. Per parlare d’amore questo è il periodo giusto, sfruttate Venere ancora per un po’ di settimane.

L’Acquario oggi e domani è affaticato, se pensate solo a lavorare e non pensate alla forma fisica è normale avere fastidi. Per chi non ha un amore il periodo ora è importante.



