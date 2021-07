Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli che giornata sarà?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 14 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: recuperi il terreno piano piano, ma c’è un discorso da fare riguardante il futuro, che è sì di cambiamenti (molti già sanno che andranno a lavorare in altri luoghi e in altre condizioni), ma non dà serenità. Evidentemente tutta questa serie di trasformazioni necessarie, forse anche causate da qualche disagio economico, non fornisce un quadro reale e soprattutto chiaro di quello che andrai a fare in autunno e, quindi, può nascere qualche piccola ansia. In amore, nuove storie convincono a metà e in generale questo è un momento in cui anche tu non sai cosa pensare, cosa dire. Prendi tempo.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Si può tornare a guardare il futuro in maniera attiva: tu che sei il re dell’equilibrio, o almeno teoricamente dovresti essere una persona diplomatica, quando abbracci un’utopia, una tua idea e vuoi difenderla fino all’ultimo, diventi addirittura collerico. Ti conviene in questi giorni arrabbiarti così, agitarti? Stai attento a non andare fuori dalle tue consuete abitudini. Evoluzioni in corso: novità entro sabato, per chi aspetta una chiamata, una telefonata. Anche l’amore si risveglia.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Siete pressati da tante situazioni diverse: questa non è una novità, perché sappiamo che questo segno zodiacale non si risparmia mai e, soprattutto, non conosce età. Ci sono persone che hanno settanta o ottant’anni che lavorano come quando avevano venti o trent’anni e dentro casa non ci sanno stare. Se c’è una cosa che detesti, se sei un vero Gemelli, è proprio chiuderti a casa a lungo. Ecco perché adesso c’è una grande voglia di libertà ed è consigliabile parlare meno, perché in questi giorni potresti scoprire il tuo gioco. In amore, attenzione a non cambiare idea: alla fine del mese alcuni rapporti ossidati dal tempo potrebbero diventare più complessi da gestire.



