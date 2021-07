Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2021/ Amore e soldi per Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 14 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il Leone può vincere una sfida. È sempre in sfida il Leone, persino con se stesso, e non serve avere un nemico da superare. A volte si pone degli obiettivi e, una volta raggiunti, alza l’asticella e va oltre. Ora, non metterti troppo alla prova, altrimenti rischi stress da prestazione. Puoi sostituire qualcuno sul lavoro e non vuoi apparire meno di quello che c’era prima oppure puoi iniziare un progetto che ti vedrà sempre piuttosto in competizione. In realtà, in questo momento, nulla è regalato con Saturno in opposizione. Per i sentimenti: batticuore, grande cielo! Può nascere qualcosa di bello”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. In queste ore, e soprattutto nelle ultime settimane, potresti anche aver festeggiato un piccolo grande evento. Oggi, però, sei veramente affannato e, in certi casi, se c’è qualcuno contro di te, persino arrabbiato. Siccome tra venerdì e domenica c’è un grande recupero, che riguarda anche l’amore, se vedi che qualcosa non va per il verso giusto, lascia perdere. D’altronde, sai benissimo che nella vita conta di più il buonumore, il benessere: sei governato da Giove, il pianeta del piacere, quindi non farti rovinare la vita da persone che questo senso del benessere non lo hanno innato.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che in questa giornata deve ricuperare del tempo perduto. Potrebbero esserci anche degli impegni sostenuti o magari di corsa devi consegnare delle cose in ritardo. Sabato e domenica avrai una bella Luna, un bell’oroscopo. In questi giorni cerca di recuperare, ma soprattutto impegnati nel week-end per parlare d’amore. Venere e Marte danno uno sguardo sereno nei confronti della vita sentimentale: ecco perché molti riscopriranno i sentimenti o vorranno vivere una storia. Proprio chi non si muove potrà ritrovare un ex, se non altro nei pensieri.



