Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, mercoledì 14 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli che giornata sarà?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Puoi recuperare il tempo perduto da fine mese, ma ancora abbiamo questo transito un po’ ostile dei pianeti veloci, quindi in amore e in famiglia ci sono perplessità. I nati Scorpione si dividono in due grandi gruppi: quelli che hanno un amore che non va, però in questo periodo, nelle ultime settimane, hanno tentato di fare i bravi per evitare discussioni, e chi, invece, ha chiuso una storia e per ora non vuole saperne di rimettersi ‘nei guai’. In realtà, amare non porta guai, certo porta qualche complicazione, però ci sono dei segni zodiacali che senza passione non sanno vivere e quindi, se l’amore non c’è, potresti portare avanti delle passioni diverse: per un lavoro, per una tua idea. Tuttavia, un progetto dovrà diventare protagonista”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Ecco che torna un piccolo scuotimento interiore, ma cose da poco: magari in questi giorni sei infastidito da una persona e non sei del tutto sereno. Hai programmato l’autunno? Stai pensando a quello che dovrai fare in autunno? Soprattutto se devi firmare un accordo, un contratto o rinnovarlo, è ora che puoi avere un aiuto, magari da persone che ti stimano e ti vogliono bene. O magari semplicemente stai programmando qualcosa di importante per dopo l’estate. Tra giovedì e sabato attenzione ai piccoli conflitti, anche in casa.

Oroscopo Paolo Fox 13-14 luglio 2021/ Ariete nervoso, nuova fase per i Gemelli

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Sarebbe bello che tu facessi passare questo mercoledì in maniera molto serena, ma credo che ci sia qualche piccolo dubbio che stai trasportando nella tua vita. Sei un tipo sentimentale ed è già da giugno che sei un po’ sottotono. Se una storia è nata da poco, fra fine luglio e agosto la metterai alla prova. Consiglio sempre, a coloro che si sono separati, di non pensare al passato. A volte sembri non registrare quello che accade intorno a te: in questo periodo hai la testa fra le nuvole. Tuttavia, non è così: tu sei un grande osservatore, solo che in certi momenti della giornata, della tua vita, preferisci estraniarti, vivere in un mondo tutto tuo, perché vuoi recuperare energia. Gli altri devono capire questa tua necessità di concentrazione, di meditazione, altrimenti si rischia di pensare che tu ce l’abbia con qualcuno. Spiegare le tue emozioni non è semplice e oltretutto, in maniera anche giusta, tu pretendi che le persone che ti amano sappiano come sei fatto e quindi non ti senti di dare spiegazioni a nessuno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA