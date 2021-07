Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo secondo mercoledì di luglio non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 14 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox 13-14 luglio 2021/ Ariete nervoso, nuova fase per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: se hai avuto problemi per quanto riguarda il rinnovo di un accordo oppure hai dovuto giocare a braccio di ferro con un ente, dal 22 e, ancora meglio, dagli inizi di agosto, avrai una piccola buona soluzione. È chiaro che agosto non è il mese più lavorativo dell’anno, perché molti andranno in vacanza. Però, visto quello che c’è stato nel passato, hai un gran interesse a mettere “i puntini sulle i”. Per fine mese, quindi, per le questioni pratiche va meglio, ma anche l’amore si può risvegliare. Solo Giove è ancora in aspetto un po’ critico e i nati di fine agosto sono un po’ polemici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Il Capricorno deve parlare in questo mercoledì, perché poi giovedì, venerdì e sabato potrebbero essere giornate un po’ più toste. La fine di luglio sarà molto intrigante per le relazioni. Come per gli altri segni di Terra, anche tu, se hai un progetto in sospeso e aspetti una risposta, entro fine luglio avrai qualcosa di meglio. Quindi, la prossima settimana, in certi casi, sarà rivelatrice.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che ha un’altra giornata interessante, ma bisogna accettare il fatto che questa Venere dissonante può provocare delle discussioni in famiglia (se piccole o grandi dipende dalla persona che sta al tuo fianco, dalle persone che in qualche modo sono protagoniste della tua vita familiare). Prima del 22 non muovere foglia, nel senso che se ci sono dei problemi forse è il caso di lasciarseli scivolare addosso, perché reagire in maniera inopportuna potrebbe metterti dalla parte del torto. Questa giornata però, nel quadro generale un po’ stancante, soprattutto per quello che dicevo prima, porta più vigore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA