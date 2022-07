Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: come andrà

Inizia una nuova giornata e le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox sono sempre qui per accompagnarci. Per l’Ariete è un periodo nervoso ma questa agitazione non è negativa. In questo momento avere una persona al proprio fianco che sia comprensiva è importante. Per il Toro la Luna dà qualche fastidio quindi è importante non trascurare niente: bisogna allontanare le preoccupazioni. Per i Gemelli c’è qualche confusione di troppo in amore, ma questo segno sarà in grado di superare tutte le prove.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, agitazione

Ariete, da qualche giorno stai vivendo un’agitazione che però non è negativa! Proprio nei momenti di grande tensione e tormento possono nascere le scelte migliori. In questo momento comunque sarebbe opportuno avere al tuo fianco una persona che ti aiuti e che non sia competitiva, ma comprensiva, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è questa persona al tuo fianco, attenzione a non dover discutere e a non perdere questa vitalità che hai.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, confusione

Toro, non trascurare niente in questa giornata. Oggi la Luna inizia a dare qualche piccolo fastidio per cui si può anche soffrire per un po’ di stanchezza cronica o nervosismo. In questo momento bisogna cercare di allontanare le preoccupazioni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il lavoro, questo è un cielo importante: se hai perso qualcosa o un progetto non preoccuparti perché presto farai meglio. L’amore può tornare protagonista da lunedì.

Gemelli, se c’è stata un po’ di confusione in amore è perché hai avuto a che fare con persone poco chiare: i rapporti in crisi potrebbero essere quelli con i segni del Cancro e della Bilancia. Sarai comunque in grado di superare tutte le prove nonostante qualcuno da tempo ti sta facendo arrovellare il cervello e ti fa stare anche un po’ male con il suo atteggiamento troppo polemico. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: rimanda ogni discussione e questa serata sarà importante per i sentimenti, per chiarire se qualche cosa non va.

