Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: fatica e…

Come sarà questa giornata per i segni zodiacali? Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Tormenti e incertezze per la Bilancia, che può essere “salvata” dall’amicizia. Chi vive una crisi in amore dovrà dirlo. Giornata faticosa per lo Scorpione, ma le passioni possono diventare importanti proprio nel weekend. Per il Sagittario, c’è uno stato di tensione e Venere è opposta: questo porta anche a qualche lontananza in amore.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, tormenti

Bilancia, continuano i tormenti e le indecisioni che riguardano il lavoro e i cambiamenti che devi affrontare. In questo contesto l’amore può essere un’ancora di salvezza. Per “amore” intendiamo anche l’amicizia, che può essere fondamentale in questi giorni. In più la Luna storta degli ultimi due giorni non c’è più! Chi in amore vive incertezze dovrà rivelarlo al partner perché dalla prossima settimana alcuni nodi arriveranno al pettine, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, tensione e…

Scorpione, un po’ faticosa questa giornata. Magari sei giudicato come cinico, anche se in realtà sei molto ironico. Ci sono persone che capiscono questo tuo modo di fare e altre che invece pensano che tu sia un tipo un po’ difficile da gestire. Passioni che nascono possono diventare importanti già da sabato. Le coppie che si sono allontanate potrebbero riavvicinarsi e per i cuori solitari è tempo di esplorazione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, uno stato di tensione vissuto negli ultimi giorni può abbandonarti ma resta questa Venere opposta. Le scelte che hai fatto in amore non hanno cambiato la tua vita o magari in queste giornate vorresti essere più libero, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. O ancora magari ami una persona che è un po’ lontana da te. La serata di oggi sarà migliore.

