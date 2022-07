Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il cielo

Non è stato un periodo semplice per Cancro, Leone e Vergine. Questi tre segni hanno attraversato un momento piuttosto duro che però è in fase di superamento. Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro sul lavoro è tutto fermo e questo cielo è strano ma da lunedì le cose andranno meglio anche grazie a Venere e all’amore. Giornata così e così per il Leone che rischia di annoiarsi in questi giorni. Per la Vergine, torna un cielo costruttivo: questo segno deve cominciare a costruire nuovamente dopo aver raggiunto un obiettivo.

Oroscopo di Paolo Fox: Cancro, lavoro…

Cancro, per te è un periodo un po’ particolare per il lavoro, perché è tutto fermo oppure sei tu che hai bisogno di ragionare su quello che devi fare perché sei indeciso. L’unica certezza è che questo cielo un po’ strano. È chiaro che c’è anche chi è stato costretto a cambiare: a volte le stelle fanno questi scherzetti. L’amore non è così difficile e non lo sarà soprattutto da lunedì, quando Venere diventerà favorevole. Anche i Cancro che partono, viaggiano e hanno tanti contatti, alla fine hanno bisogno di un nido. Se questo nido non c’è, va creato ed è importante perché regala quel senso di protezione e quegli stimoli utili, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone e Vergine, stanchezza

Leone, è una giornata così e così. Il rischio delle prossime 48 ore è proprio quello di annoiarsi, ma l’aspetto positivo è che Giove sarà molto vicino ai tuoi sentimenti e ai tuoi desideri. Si tratta quindi di emozioni passeggere. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: cerca di mantenere il controllo della situazione, senza agitarti troppo. Questo vale anche in famiglia: non fare imprudenze.

Vergine, torna questo cielo costruttivo dopo un giugno di blocco. Ora bisogna ripartire ed è il gioco della vita: se hai raggiunto un traguardo, bisogna poi andare avanti. Oggi e domani abbiamo ancora un cielo importante, ma c’è bisogno di un po’ di cautela nel weekend. Una situazione importante per i sentimenti ci sarà da lunedì, quindi se in amore c’è stato un distacco o una lontananza, si potrà recuperare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

