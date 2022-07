Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: la Luna…

Giovedì 14 luglio, vediamo con l’Oroscopo di Paolo Fox cosa succederà. Per il Capricorno c’è agitazione ma in amore non bisogna avere paura di lasciarsi andare. Anche sul lavoro qualcosa non è andato per il verso giusto. Per l’Acquario è una giornata stimolante, perché la Luna tocca questo segno. In amore è il momento di essere positivi. Per quanto riguarda i Pesci, il lavoro andrà bene anche grazie alla Luna nel segno: i sentimenti sono in evoluzione e il periodo è dei migliori.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Venere presto contraria

Capricorno, dalla prossima settimana avremo una Venere contraria. Il tuo segno ogni tanto sente la necessità di stare solo: la meditazione è consigliata e aiuta a capire chi siamo e cosa vogliamo. In amore devi essere in grado di difenderti. Devi essere in grado di innamorarti ancora, anche se ultimamente sei pieno di agitazione. Sul lavoro qualcosa non ti è piaciuto o magari devi ricominciare da zero: le stelle ti aiuteranno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, la giornata

Acquario, questa è una giornata stimolante perché la Luna tocca il tuo segno. Per quanto riguarda l’amore, l’Oroscopo di Paolo Fox dice: cerca di essere positivo, anche in caso di relazioni trasgressive ed emozioni importanti. In questi giorni comunque una storia può diventare più di quello che immagini. Spesso non ti lasci coinvolgere per paura di amare, ma non fare così.

Pesci, questo weekend vedrà la Luna nel segno. Più ci avviciniamo alla fine di questa settimana e all’inizio della prossima, più avremo modo di osservare una luce all’orizzonte. Il lavoro andrà bene, soprattutto per chi ha iniziato un progetto al rallentatore, perché lo vedrà crescere. I sentimenti sono in evoluzione: se una persona non ti sta bene, glielo dirai, ma senza soffrire. Comunque vai incontro a un periodo migliore sia psicologicamente sia emotivamente parlando, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

