Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 luglio/ Vergine, Bilancia, Cancro, Scorpione

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. La Vergine ha due giornate interessanti, non sono tutti ordinati a livello di casa. Ci sono nati sotto questo segno che hanno il cassetto alla rinfusa ma a livello di ordine mentale non vi batte nessuno. Per i sentimenti regolatevi bene. Da agosto si recupera.

La Bilancia è meno tormentata rispetto agli ultimi due giorni. Si sono accavallati problemi, sono cambiati i mezzi per lavorare e siete proprio affaticati. Tutto è più faticoso e siete tra i segni che hanno sentito di più il lockdown. Una storia del passato può essere importante per te e luglio forse porta conferme.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Ora è il momento di altri due segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro lotta per avere tranquillità, con Giove e Saturno in opposizione ora è un anno conflittuale. Non è un anno felice, ci sono stati segni che hanno sofferto di più, voi siete tra questi. Tutte le dispute legali e i contratti e accordi andati male possono procurare dei momenti di tensione. Agosto ha Venere nel segno.

Lo Scorpione è agitato, siete un gran signore in certi momenti, non date spazio ai problemi e voi cercate sempre di andare avanti e se esagerano vi arrabbiate ed esce la vena nervosa. Voglia di cambiare vita, troppo agitati.



