Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 maggio 2020/ Acquario, Scorpione, Capricorno e Pesci

Acquario, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox, come sempre in onda sulle frequenze di LatteMiele, anche oggi ci parla dell’Acquario tra gli altri. Il segno è elettrico e incandescente, questa elettricità può essere trasmessa anche agli altri sotto forma di energia, si consiglia di relazionarsi agli altri con modi efficaci.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per lo Scorpione?

Lo Scorpione ha un Marte che si muove allegramente e con un buon aspetto. Il Sole opposto parla di situazioni poco chiare con gli altri. Bisogna essere positivi perché le cose belle possono capitare. Urano pianeta delle trasformazioni è attivo da varie settimane. Da prima del lockdown ci si poneva come obiettivo un cambiamento nel lavoro o nella residenza. Amarezza perché alcune chiusure non erano desiderate.

Capricorno, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox parliamo del segno del Capricorno. Questi ha avuto un 2020 in cui si iniziano a programmare cambiamenti. Probabile che si vogliano programmare viaggi o cambiamenti. Ripartite sempre per primi.

Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

I Pesci hanno Marte nel segno che significa agitazione, periodo non facile per i sentimenti ma per quanto riguarda le questioni di carattere pratico si riparte. Grande voglia di recupero. Non si devono creare disagi in amore perché non sopportate le disattenzioni e ci si è in ogni caso lamentati di qualche assenza. Le relazioni extra non sono consigliate in un periodo di tensione nel cuore.



