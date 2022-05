Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 maggio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: cosa succede?

Immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox anche oggi, sabato 14 maggio 2022. L’esperto di astrologia ha svelato le curiosità degli appassionati nel corso della consueta rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo quali sorti riservano gli astri a coloro che sono nati sotto i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno tra alti e bassi

Il Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, vive questo periodo tra alti e bassi. Inizia in maniera sbandata questo sabato, ma si recupera nel pomeriggio. Se avete un ruolo di comando o lo avete perso e dovete organizzare un lavoro insieme a dei soci, siete in una condizione di lotta, perché quello che volete fare voi non è del tutto compreso. Addirittura c’è anche chi non ha nemmeno avuto tempo di discutere, perché di recente ha ricevuto qualche comunicazione dalla propria azienda, in cui si diceva che bisognava cambiare: cambiamenti che non sono stati eccezionali. Forse c’è anche paura per un rinnovo: non lasciate il certo per l’incerto.

Amore migliore nella seconda parte della giornata, ma i vostri pensieri adesso sono legati alle questioni di carattere pratico ed è certo che se magari lavorate con il partner, i problemi potrebbero essere maggiori.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Acquario e Pesci

Anche l’Acquario non sta vivendo, secondo l’oroscopo Paolo Fox, momenti idilliaci. Bisogna ritrovare un punto di accordo con il mondo! Ogni tanto, quando le cose non vanno, colui che è nato sotto questo segno, se la prende con qualche potere occulto o situazione che limita, esercitata chissà da chi e da dove. Questo è un oroscopo che, per quanto riguarda l’amore, con Venere favorevole, si colora di sfumature sensuali, al punto che alcuni Acquario potrebbero anche desiderare una trasgressione. Stelle un po’ agitate, in serata.

Va meglio, invece, ai Pesci. Tra sabato e domenica può rinascere una passione, un sentimento. Se un contratto viene rimesso in discussione, in fondo è a tuo favore, quindi non escludo che ci sia già da preoccuparsi per l’autunno. Da un po’ di tempo sei diventato il parafulmine o il presunto responsabile di situazioni di cui non hai colpa: e allora reagisci! Il pomeriggio te lo consente, grazie alla Luna favorevole. Soprattutto in questo momento, devi farti valere.











