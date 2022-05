Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 maggio 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli scalpitano: non vedono l’ora di scoprire quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 14 maggio 2022. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha sciolto tutti i dubbi degli appassionati nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Dall’amore al lavoro, fino al denaro, non ci sono più segreti per il futuro dei suoi ascoltatori.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete tra alti e bassi

L’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sta vivendo alti e bassi. I nati sotto questo segno sono veramente potenti, ma anche insolenti: se vi va di dire una cosa la dite, senza freni inibitori! Siccome è così forte la pressione dei pianeti ed è anche più facile dire cose che non avreste detto nel passato, bisogna stare attenti a non crearsi dei nemici. La prima parte della giornata è migliore della seconda, però con Giove nel segno dal 10, alla fine si cade sempre in piedi.

Oroscopo Paolo Fox, la giornata di Toro e Gemelli

Anche i nati sotto il segno del Toro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, dovranno stare attenti a relazionarsi con gli altri. Cautela nei rapporti che hanno avuto qualche problema a marzo, perché quello è stato il mese più pesante. Tutto sembrerà più facile nelle prossime settimane, ma attenzione al pomeriggio di questo sabato, perché una questione economica o qualche piccolo problema con i parenti possono provocare qualche disagio. Se ci sono accordi, contratti e revisioni di lavoro, com’è probabile, dato che Urano nel segno negli ultimi due anni ha portato quasi uno sconvolgimento nella tua vita, non temere! Alla fine troverai un equilibrio.

Per quanto riguarda i Gemelli, invece, sono in arrivo buone notizie. Abbiamo adesso Venere favorevole, Giove interessante, Saturno sempre attivo: quale migliore occasione per amare? Dal 24 ci sarà anche Marte favorevole: se ci sono state perplessità e blocchi, presto arriverà un miglioramento. In questo sabato, la prima parte della giornata è migliore della seconda. Se c’è un amore, va seguito e se invece è in crisi, va recuperato, sempre se c’è un interesse.











