Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 maggio 2022/ Le stelle di Cancro, Leone e Vergine

È arrivato anche oggi il momento di andare a scoprire quali previsioni ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per sabato 14 maggio 2022. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente si esprime in merito a cosa accadrà nella giornata durante la sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. È per questo motivo che siamo pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa pagina l’approfondimento è dedicato a coloro che sono nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, momento no per il Cancro

Per il Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è un periodo no. Questo è un momento forse un po’ pesante per te: dal punto di vista fisico sei provato, forse stanco. Ognuno ha il proprio cielo ed è possibile che qualcuno abbia avuto qualche problema e che qualcun altro si senta semplicemente un po’ stonato. Le strategie in questo periodo non contano, conta l’istinto. La prima parte di questa giornata è ancora un po’ difficile: stai rivedendo tutta la tua vita, anche dal punto di vista sentimentale, ed è molto importante adesso ritrovare il centro di te stesso.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Leone e Vergine

Al contrario, secondo l’oroscopo Paolo Fox, va molto meglio al Leone. Questo è un momento di grande interesse per tutto e spero che abbiate già avuto delle piccole o grandi conferme di lavoro: conquiste, affermazioni e progetti a partire da questa parte dell’anno. L’amore è complice con Venere favorevole. Questo è un sabato che solo in serata può dare qualche piccolo problema, forse perché vi siete dati troppo da fare negli ultimi mesi. Davvero nessuno può fermarvi e anche chi era rimasto in crisi, troverà delle soluzioni.

Anche la Vergine se la cava bene. Potete contare sull’ultima parte di questo sabato. Bene i nuovi ingaggi e gli incarichi, ma si fa sempre in tempo a cambiare idea, perché il mese scorso, con Giove in opposizione, forse avete fatto delle scelte non troppo logiche e dato che voi siete il segno della razionalità, bisogna adesso recuperare il tempo perduto. Se qualche collaborazione finisce o è in trasformazione, non preoccupatevi, perché le nuove associazioni possono rimpiazzare ampiamente le vecchie. Amore in recupero già da stasera.











