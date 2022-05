Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 maggio 2022/ Scorpione al top, Bilancia e Sagittario…

La settimana sta per giungere al termine. Il weekend è appena iniziato e in molti vogliono scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 14 maggio 2022. L’esperto di astrologia ha soddisfatto le curiosità di tutti nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele quotidianamente. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, dubbi per la Bilancia

Per la Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è un momento di grande confusione! Bisognerebbe dare spazio a progetti che decollano in autunno. Avere pianeti opposti, come Giove e Venere, non necessariamente significa che le cose non vanno bene, ma vuol dire che siete molto perplessi, forse ostili a qualcuno e in piena battaglia. Potreste anche togliervi un sassolino dalla scarpa, ma sarebbe meglio rispolverare il vostro senso della diplomazia che, in questo momento, vi può mettere al riparo da qualche problema. Fate ordine nelle vostre carte e, in amore, attenzione: siete pronti a criticare e probabilmente avete anche ragione nel volerlo fare.

Oroscopo Paolo Fox, cosa succede a Scorpione e Sagittario?

È sulla retta via invece secondo l’oroscopo Paolo Fox lo Scorpione. Visto che la Luna oggi entra nel segno, si può dire che la seconda parte della giornata è intrigante. Uso questo termine non a caso, perché questo è un cielo che può portare anche ad amori fugaci. Dovrete ritrovare un po’ di tempo per amare, soprattutto se il partner rimprovera certe mancanze o magari siete proprio single. Avete imparato che a volte, nella vita, bisogna imparare a farsi scivolare le cose addosso: usate questo nuovo metro di valutazione della vostra esistenza e consideratelo positivo, soprattutto per gli accordi e gli incontri del pomeriggio e della serata.

Per quanto riguarda i Sagittario, invece, Paolo Fox non crede a quelli atipici, bensì a quelli annoiati. Probabilmente ti mancano stimoli, perché di solito, se hai una passione, la segui. Quindi alcuni progetti, finalmente, con Giove che ha sbloccato la situazione dal 10, sono realizzabili. Forse ultimamente non sei stato in perfetta forma, perché martedì e mercoledì sono stati un po’ pesanti. In certi momenti avrai la netta sensazione di avere a disposizione più chance rispetto ai mesi passati. Amore in recupero.











