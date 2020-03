Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 marzo 2020/ Toro e Gemelli al top, lavoro e amore Bilancia e Sagittario…

L’oroscopo di Paolo Fox è un punto di riferimento per gli appassionati di astrologia. Andiamo ora a vedere i segni al top per la giornata di oggi sabato 14 marzo 2020. I Gemelli potrebbero vivere questo periodo così particolare pensando alla famiglia, cosa che viene confermato ulteriormente dal transito interessante di Venere nel segno. Il Capricorno è determinato nelle scelte, ma a volte viene estromesso e non capisce perché questo accada. Non si è più accondiscendenti, ma c’è voglia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che sono stati messi nel mirino ormai da tempo. Il Toro è costruttivo anche quando si trova di fronte a problemi come quelli vissuti fino a questo momento. Probabilmente anche in momenti di grande difficoltà c’è la forza e la determinazione per agire e andare anche oltre. Oltretutto c’è la grande qualità di affrontare sempre tutto con grandissima ironia nonostante si possa vivere anche uno smarrimento iniziale.

LAVORO – Ora soffermiamoci più da vicino per il campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia deve invertire assolutamente la sua rotta in questo momento. Non si deve dire subito di sì, ma bisogna ponderare con grande attenzione le proprie decisioni. Nonostante questo alla fine di marzo arriveranno delle rassicurazioni decisamente interessanti. Il Capricorno è determinante nelle sue scelte, quindi non si ferma nemmeno di fronte ai problemi. Il Toro potrà portare avanti un progetto entro l’estate, ma deve fare attenzione perché Saturno a fine mese sarà dissonante e questo potrebbe portare a dei ritardi ma non a dei blocchi. Entro l’estate potrebbero arrivare le soluzioni che si cercano da tempo. Lo Scorpione a volte esagera con l’analisi non solo di sé stesso ma anche degli altri e questo modo di fare può portare a discutere con diverse persone. Staremo a vedere se arriverà la forza per evitare i litigi e vivere maggiormente tranquilli.

AMORE – Campo dell’amore ecco da vicino quanto dice l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete è pronto a vivere molte emozioni visto che Venere presto sarà decisamente favorevole nel segno. In questo momento di difficoltà e isolamento c’è sicuramente la voglia di riscoprire una vita interiore importante. Anche i Gemelli aspettano una Venere positiva che potrebbe molto presto portare ad interessarsi esclusivamente alla famiglia. Il Sagittario è un segno sempre pronto a superare le difficoltà, nonostante questo in amore dovrà fare molta attenzione. I rapporti non chiari ad aprile potrebbero andare incontro a una crisi davvero difficile, se non impossibile, da superare. Presto potrebbero arrivare delle risposte interessanti verso il futuro.



