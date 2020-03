Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 marzo 2020/ Vergine, Cancro, Scorpione, Bilancia…

Oroscopo: le previsioni di oggi 14 marzo per Cancro, Scorpione e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, ecco Cancro, Scorpione e Bilancia. Cancro: si è sempre pronti a capire da che parte andare o stare. Il periodo di confusione è nato lo scorso anno. Si è all’apice di questa tensione. L’amore può tornare come punto di riferimento, poi dentro o fuori. Si potrebbe essere stanchi di una collaborazione. Già dagli ultimi mesi si è pensato di chiudere qualcosa. In amore Venere favorevole. Scorpione: questa è una grande fase di indecisioni. La tendenza all’analisi che si ha per tutto e tutti può infastidire. Con Venere in opposizione le critiche potrebbero essere mal digerite dal partner. Se c’è un buon rapporto, ma una limitazione nel programmarli, si deve fare attenzione. Bilancia: è normale sentirsi confusi. Dall’inizio dell’anno viene ripetuto al segno che non si deve dire subito sì. Quanto fatto si potrebbe rivelare sbagliato adesso. Da fine mese arrivano delle rassicurazioni. Il biglietto da visita è più importante del contenuto, forse andrebbe invertita la rotta.

Paolo Fox, oroscopo per Leone, Vergine e Pesci

Diamo uno sguardo per l’oroscopo di Paolo Fox a Leone, Vergine e Pesci. Leone: Saturno opposto dalla fine del mese, si può cadere nella trappola del tradimento solo per provare nuove esperienze o si è insoddisfatti della relazione che si vive. Ci vuole tanta pazienza e calma. Le relazioni che nascono con pianeti opposti non sono soluzioni ma problemi. Vergine: il segno è sempre molto determinato, una persona apparentemente timida e riflessiva ma in realtà si è convinti di cosa si desidera e cosa si vuole. Questo è l’anno della grande liberazione. Quando c’è un grande anno si potrebbe capire, anche grazie alla crisi, che non si sta facendo la vita che si vorrebbe e si cambia. Pesci: non si deve fare il passo più lungo della gamba, è importante capire dove sta andando l’amore. L’incapacità di dire tutto quello che si prova può portare disagio. Le coppie non chiare e chi ha più storie ora è indeciso. Forse qualche verità è venuta a galla. Per le questioni personali in due settimane si starà più sereni.

