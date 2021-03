Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Paolo Fox non delude i suoi seguaci: anche oggi l’astrologo ha fatto capolino su Radio Latte e Miele e nel corso della rubrica “Latte&Stelle” ha fornito le sempre attesissime previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. In questo spazio vogliamo occuparci dei segni d’Aria: dunque Gemelli, Bilancia e Acquario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal segno dei Gemelli con le previsioni di Paolo Fox di oggi, domenica 14 marzo: dopo alcune giornate pesanti questa giornata sembra aiutare a recuperare le energie necessarie a rimettersi in gioco. La presenza favorevole di Giove e Saturno in buon aspetto sembra garantire il superamento di alcuni ostacoli, ma in amore potrebbero continuare ad esserci tensioni piuttosto spiacevoli.

Capitolo Bilancia: la fase di revisione che sta interessando queste giornate potrebbe portare qualche malumore, costringendo qualcuno a confrontarsi con la necessità di risolvere alcune questioni in sospeso dallo scorso anno. Entro la fine di Marzo sarà necessario prendere alcune importanti decisioni legate all’ambito lavorativo, per questo ora sarebbe importante riuscire ad informarsi adeguatamente. Attenzione a non lasciarsi andare a qualche parola di troppo.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura obbligata con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox del Sagittario: dopo tre giornate piuttosto pesanti, questa domenica sembra regalare una maggior serenità. Grazie alle distanze prese nel corso delle ultime ore dalle compagnie più opprimenti, questa giornata potrebbe permettere un po’ di sano riposo.

