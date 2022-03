Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 marzo 2022/ Capricorno, Vergine e Toro: le previsioni

Comincia una nuova giornata, si apre una nuova settimana. In questo lunedì cosa bisogna aspettarsi? La risposta arriva dall’Oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni fornite sui canali di Radio Latte Miele. Dall’amore al lavoro, passando per la famiglia, ma non solo: scopriamo come sarà la giornata di oggi, lunedì 14 marzo 2022, per i segni di Terra: Capricorno, Vergine e Toro.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, finalmente serenità

Cominciamo il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni di Terra con il Capricorno. Finalmente la Luna non è più opposta come lo è stata nel weekend, allora adesso potete finalmente anche voi ritrovare serenità… è difficile amare qualcuno lasciandolo totalmente libero anche di andarsene pure solo, ma questo è vero amore. Se ci sono state delle tensioni in un rapporto, ci vuole fiducia reciproca e quella che cercate è quella che date. In questi ultimi giorni forse vi siete messi un po’ in disparte. Allora ora concedetevi qualcosa di più e date spazio all’amore.

Vergine e Toro, quali segni al top secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Per coloro che sono nati sotto il segno della Vergine questo, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è un momento in cui dovete parlare con molta cautela. Non dovete preoccuparvi di ottenere risultati immediati, anche perché sarebbe difficile ottenere tutto e subito. Dovete innanzitutto arricchire la vostra conoscenza, pensare alle esperienze del passato, visto che ne avevi accumulate tante, e agire di conseguenza fino al 27. Credo che sia molto utile osservare piuttosto che agire questo vale sia per il lavoro che per l’amore.

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox con le previsioni che riguardano i nati Toro. Quanto è difficile rimanere in silenzio quando si ha voglia di dire qualcosa di sconveniente… Ora l’astrologo non trova in questo cielo nessun segnale di debolezza, semmai di rabbia. Tra oggi e domani ecco che qualcosa dice che i nati dovrebbero contare fino a 10 prima di parlare. Sentirete un intenso bisogno di sfogarvi, ma attenzione: parlate in maniera calma, senza mai trascendere.



