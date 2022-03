Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

Una nuova giornata è appena cominciata e come di consueto, sorgono le solite domande: come andrà questo lunedì? Cosa possiamo aspettarci dal lavoro, dai rapporti di amicizia, dall’amore? Cosa dicono le stelle per noi? L’Oroscopo Paolo Fox ci viene in aiuto. Sui canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha previsto come sarà il lunedì dei vari segni. Scopriamo qui quelli di aria: tutto su Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2022/ La giornata di Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, l’amore può essere premiato

Gemelli, come sarà il vostro lunedì? Una questione economica o di lavoro è difficile che si risolva proprio oggi. Le stelle saranno più complici del vostro segno dal 28 e ancora di più dal 10 di maggio. Ecco perché aspettarsi subito delle novità è sbagliato. Oggi però oggi la luna è dalla tua parte. Tu non sei una persona che sta sempre lì a pensare a quello che non va e hai un’indole tutto sommato ottimista. L’Oroscopo Paolo Fox ti consiglia di non lasciarti coinvolgere da situazioni negative. L’amore può essere premiato in questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, cambiamento

La Bilancia in questi giorni ha bisogno di spazzare via molte ambiguità e probabilmente anche qualche persona che nel passato ha creato problemi. Dall’autunno dell’anno scorso questo segno ha Venere contrario e dunque non è facile convivere con questa presenza. Ricordati che entro la fine di aprile bisogna tornare più miti. Da maggio, quello che non si riesce a completare, sarà perso. L’Oroscopo Paolo Fox dice che bisogna rivalutare un amore.

Cari Acquario, sarà un inizio di settimana turbolento. Ci sono tante lotte che stai portando avanti: alcune ti troveranno al centro dell’attenzione. Mai come questo periodo hai avuto la capacità di mettersi in gioco. L’Oroscopo Paolo Fox ti dice di fare attenzione a queste stelle rivoluzionarie: il passato non conta più perché adesso c’è voglia di ribellarti. Una ribellione che però deve essere misurata soprattutto se non ci sono grandi possibilità economiche. Se intendi fare finalmente la vita che vuoi tu, questo comporterà nuove amicizie e nuovi accordi e l’abbandono di cose che non ti piacciono.

