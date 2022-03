Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 marzo 2022/ Sagittario, Leone e Ariete: come andrà?

Si apre una nuova settimana, quindi cosa bisogna aspettarsi oggi? Che lunedì sarà questo del 14 marzo 2022? Sono tante le domande che si affollano, a fornire le risposte è l’Oroscopo Paolo Fox, che come è ormai consuetudine ci fornisce le sue previsioni tramite il canale di Radio Latte Miele. Scopriamo allora come sarà la giornata dei segni di Fuoco: tutto su Sagittario, Leone e Ariete.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, ottima situazione astrale

È molto importante che il segno del Sagittario trovi una passione e oggi è bello questo cielo, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Ci sono Luna, Venere eMarte favorevoli, Saturno ottimo, sempre molto utile in questo periodo per far partire nuove iniziative che saranno ancora più belle da maggio. Si riparte piano piano, non bisogna aspettarsi tutto e subito, infatti in questi giorni potreste magari giocare a braccio di ferro, per esempio se c’è un contratto da rinnovare, perché volete qualcosa di più che non vi danno. Tutti i momenti di svago sono favoriti, torna l’amore.

Leone e Ariete, cosa aspettarsi oggi secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Per il Leone questa Luna nel segno porta vigore, però questo inizio di settimana appare proprio conflittuale. Comunque se c’è una persona che rema contro, e attenzione con Toro e Acquario, se c’è una scarsa compatibilità tra i vostri pensieri e quello delle persone che vi stanno attorno, inevitabilmente vi sentirete più agitati. “Non posso assicurare che tra oggi e domani risolverai tutti i problemi, ma posso dire che magari con un po’ di pazienza, soprattutto rimandando alcune discussioni nel weekend o addirittura alla domenica successiva, finalmente potrai capire cosa c’è che non va. Sempre un po’ di prudenza con i soldi“, conclude l’astrologo.

Completiamo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni di Fuoco. L’Ariete può sfruttare questa forza che c’è in chi ha vissuto nel terrore di sbagliare, di non essere compreso. Può farsi largo tra mille giorni negativi e finalmente vivere come vuole. Dunque, è una situazione astrologica che assicura un ottimo andamento, nei limiti del possibile, perché tutti viviamo una grande crisi sociale. Lo sappiamo da diversi mesi: risolto un problema, ne arriva subito un altro… Però anche coloro che devono chiudere una situazione, tagliare rami secchi, si sentiranno più liberi, magari in positivo. Avere comunque Giove che si avvicina sempre più verso il segno e sarà nello spazio zodiacale dal 10 maggio è un messaggio di fortuna.



