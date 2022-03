Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Comincia una nuova settimana. Come andrà questo 14 marzo? Come sarà il rientro a lavoro, il rapporto con gli altri e l’amore? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox, che ci dà come di consueto le previsioni per la giornata appena iniziata. Come andrà il lunedì dei segni di acqua? Scopriamo tutto su Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, non vedi l’ora che torni la passione

Caro Cancro, non vedi l’ora che torni la passione. L’Oroscopo di Paolo Fox ti dice di fare attenzione se c’è stata una complicazione del passato. A volte il Cancro non riesce a superare i problemi e soprattutto dopo una separazione rimane segnato dopo una storia finita male. In questo periodo abbiamo una bella posizione di Mercurio, Terra e Venere. In questo momento bisogna anche risolvere qualche problema di lavoro: probabile che negli ultimi mesi, anche se magari non per colpa tua, ci sia stata una situazione di blocco che bisogna superare.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, le stelle…

Scorpione, questo fine settimana potrebbe averti portato un po’ di amore. Tra sabato e domenica è successo qualcosa che ti ha scosso in positivo: allora, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non perdere di vista questa attività guadagnata. Infatti tra oggi e domani questa luna dissonante potrebbe portare un piccolo ricordo spiacevole o magari un po’ di nervosismo nei rapporti. Venere in questo periodo non è proprio tua amica e non è il caso di insistere troppo se ci sono delle divergenze con gli altri.

I nati sotto il segno dei Pesci hanno un grande cielo in questi giorni: bisogna sfruttarlo al meglio. Una situazione importante potrebbe crearsi intorno al 22 di marzo: quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, cerca di essere forte. Essere tosti e determinati non significa dominare per forza l’altra persona. Venere sarà ancora più bella dal 5 di aprile e c’è inoltre un buon flusso di Giove che parla di emozioni, sia per quanto riguarda l’amore, sia per il lavoro. In passato hai dato dato spazio a persone che non meritavano tanta attenzione: non farlo più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

