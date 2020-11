Oroscopo Paolo Fox oggi 14 Novembre 2020/ Previsioni per Toro, Leone, Capricorno e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di sabato 14 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Grazie ad una Luna non più opposta, questa giornata lascia intravedere un piccolo spiraglio: dopo le grandi difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi tempi, in queste ore si potrà iniziare ad apprezzare l’energia positiva che arriverà con il prossimo anno. In amore potrebbe continuare ad esserci qualche inquietudine. Toro: Questo fine settimana potrebbe dar vita a delle forti tensioni, soprattutto in ambito amoroso. Per evitare conflitti, sarebbe meglio riuscire a mantenere un atteggiamento pacato e non accanirsi su situazioni che non è possibile cambiare. Attenzione alle lontananze.

Gemelli: Con la fine dell’anno potrebbero arrivare delle interessanti novità capaci di rivoluzionare alcuni aspetti importanti dei nati sotto questo segno. Le occasioni per mettersi in gioco non mancheranno, ma sarà necessario considerare attentamente i risvolti economici delle scelte che si desidera compiere. Cancro: Queste giornate invitano a riflettere attentamente su tutto ciò che riguarda l’amore. Dopo le numerose tensioni che sembrano aver toccato diversi rapporti nel corso degli ultimi tempi, con l’avvicinarsi del momento in cui Venere tornerà favorevole si può iniziare a pensare a come vivere le relazioni nella maniera migliore.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox delle tensioni riguardanti l’ambito lavorativo potrebbero generare qualche conflitto in famiglia, per questo sarebbe bene, almeno durante queste giornate, riuscire a tenere i due aspetti separati e mantenere un atteggiamento paziente. Sul piano fisico, in queste ore si potrebbe registrare un lieve calo. Vergine: Queste giornate invitano a programmare e a fare progetti che includano maggiormente anche la dimensione emotiva. Contrariamente a quanto viene generalmente attribuito a questo segno, infatti, la forte carica emotiva legata ai selezionatissimi rapporti con cui molti si circondano potrà esprimersi liberamente nel corso di queste ore.

Bilancia: La presenza di Venere nel segno invita a concentrarsi sui rapporti interpersonali, cercando di restituire valore ad un sentimento amoroso. Nonostante ciò, alcune relazioni potrebbero trovarsi a vivere delle piccole complicazioni legate anche al nervosismo vissuto nei giorni scorsi a causa di alcuni problemi di lavoro. Scorpione: La Luna in aspetto favorevole sembra regalare intuizioni e voglia di mettersi in gioco. Tutto ciò che inizia durante queste giornate gode della protezione di una situazione astrologica molto positiva, per questo sarebbe bene fare tesoro di queste ore per intraprendere nuovi progetti e dare nuove conoscenze.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dopo un lungo periodo che ha visto succedersi diverse tensioni emotive e difficoltà sul piano amoroso, ora Venere favorevole sembra regalare qualcosa in più. Il desiderio di sperimentarsi potrebbe spingere qualcuno a lasciarsi coinvolgere da rapporti insolitamente intriganti. Emozioni in arrivo. Capricorno: Nonostante una grande motivazione che preme perché vengano attuati dei cambiamenti, le grandi responsabilità con cui molti si sono dovuti confrontare durante questo anno sembrano far sentire il loro peso generando qualche piccolo disturbo fisico.



Acquario: La confusione che caratterizzerà questo fine settimana potrebbe causare distrazioni e litigi. Attenzione a non entrare in conflitto per motivi banali, soprattutto in amore. Pesci: Le grandi difficoltà che hanno gravato su alcune situazioni amorose chiedono di essere affrontate e risolte, e questo fine settimana potrebbe contribuire. Nelle prossime giornate si potrà contare su un parziale riavvicinamento o su delle nuove conoscenze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA